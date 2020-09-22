РИАМО - 22 сен. Подмосковный Минстрой провел выездное совещание на площадке строительства учебной пристройки в Серпухове, строительные работы выполнены на 60%, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Пристройка рассчитана на 200 мест. Она станет дополнением к зданию МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7», расположенному на улице Фирсова в Серпухове.

«В завершающей стадии находятся работы по устройству кровли и фасада, ведутся работы по внутренней отделке помещений, монтажу инженерных систем, пожарной и охранной сигнализаций и по благоустройству территории. Завершить строительство учебного корпуса и сдать объект в эксплуатацию планируется в декабре», - сказал первый заместитель министра стройкомплекса Подмосковья Александр Вилькомир.

В школьном корпусе разместят учебные классы, лаборантские и мастерские кабинеты, спортивный зал и административные помещения.

Рядом со зданием обустроят спортивные и игровые зоны, а также места для отдыха.