РИАМО - 22 сен. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные министерством строительного комплекса Московской области, в отношении компании «НВБ Строй» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на выполнение строительных работ по объекту: «Котельная с газопроводом для Московской областной психиатрической больницы №23» по адресу: Московская область, Наро-Фоминский округ, сельское поселение Атепцевское, село Каменское», – говорится в сообщении.

Из-за нарушения компанией «НВБ Строй» условий исполнения контракта, Минстрой Подмосковья расторг контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания «НВБ Строй» не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «НВБ Строй» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.