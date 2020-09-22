РИАМО – 22 сен. По информации TCS Group, «Яндекс» договорился о покупке Тинькофф банка за 5,5 миллиарда долларов, сообщает «Интерфакс».

«Яндекс» может оплатить акции группы деньгами и своими акциями. Сделка может пройти по цене $27,64 за одну акцию TCS Group, что означает премию в 8% к цене закрытия торгов 21 сентября 2020 года», - говорится в сообщении.

В компании добавили, что для сделки нужно согласие акционеров «Яндекса». Решение примут на общем годовом собрании акционеров.

Дату встречи пока не утвердили.