РИАМО - 22 сен. В Орехово-Зуевском городском округе на улице Ленина в доме 102А выполнили ремонтные работы части объекта общественного и производственного назначения, объект представляет собой историческую, архитектурную, градостроительную ценность и является образцом Морозовской застройки из красного кирпича с отделкой белым, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Здание постройки конца XIX века ранее входило в комплекс объектов рабочего поселка с казармами и объектами обслуживания рабочих Никольской мануфактуры. Длительное время объект не эксплуатировался, фасады здания пришли в неудовлетворительное состояние: частично отсутствовали оконные рамы и их заполнение, имелось разрушение цокольной части здания», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Объект включили в перечень аварийных и решили восстановить его облик. Летом провели ремонт фасадов и входной группы, их покрасили, заменили некоторые оконные рамы, восстановили систему водостока.

«Площадь реконструированной части здания составила порядка 4,5 тысячи квадратных метров», – отметил Гордиенко.

Всего почти за три года на территории Орехово-Зуевского городского округа выявлено 108 объектов незавершенного строительства, из них 24 объекта самовольного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 42 объекта, что составляет 39% от общего количества. Работу продолжат.