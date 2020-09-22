РИАМО – 22 сен. Президент России Владимир Путин предложил предоставить вакцину от Covid-19 сотрудникам ООН, свое предложение он выдвинул во время выступления на сессии Генассамблеи Организации, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь, в частности предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и ее подразделений», — заявил президент РФ.

Он напомнил, что российская вакцина доказала свою надежность, безопасность и эффективность.

Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Минздраве 11 августа 2020 года. Она стала первой в мире вакциной против Covid-19.

Вакцина создана на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет.

Аденовирусы, извлекаемые из аденоидов, десятки лет используются учеными для создания многих вакцин, в том числе от лихорадки Эбола.

Новая вакцина является двухвекторной, то есть вакцинация проводится дважды, что обеспечивает длительный иммунитет.

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Текстовая трансляция

22 СЕНТЯБРЯ

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