РИАМО - 22 сен. С начала этого года количество преступлений, совершенных иностранными гражданами на территории Подмосковья, снизилось на 4,9%, а количество административных правонарушений – на 47,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

За восемь месяцев 2020 года иностранными гражданами на территории региона совершено на 188 преступлений меньше, чем в прошлом году за этот же период.

«Сократилось количество убийств на 53,4%, краж - на 1,1 %, грабежей - на 1%, при этом увеличилось только количество разбойных нападений на 8% и незаконного оборота наркотиков на 3%», - говорится в сообщении.

За этот же период мигрантами совершено на 20 тысяч административных правонарушений меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За незаконное пересечение Государственной границы РФ возбуждено уголовных дел на 14,9% меньше по сравнению с прошлым годом.

По информации ГУРБ Московской области, в 2020 году снижение количества административных правонарушений среди мигрантов вызвано введением ограничительных мер, принятых в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции, а также организацией работы правоохранительных органов.