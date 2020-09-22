РИАМО - 22 сен. Объявлен конкурс на присуждение стипендий губернатора Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«В соответствии с постановлением губернатора Московской области от 18.04.2019 №169-ПГ министерство культуры Московской области объявляет конкурс на присуждение стипендий губернатора Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам Московской области», - говорится в сообщении.

По итогам конкурса в номинациях «Выдающийся деятель культуры и искусства» и «Молодой талантливый автор Московской области» на один год присуждаются стипендии. Стипендии призваны содействовать созданию новых произведений искусства, направленных на популяризацию исторического и культурного наследия народов России.

Выдвигаются соискатели на стипендию по ходатайству органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, коллегиальных органов творческих общественных организаций (союзов) Московской области. Также выдвигать соискателей могут другие объединения работников культуры и искусства Московской области, общественные палаты муниципальных образований Московской области, общественная палата Московской области на основании заявок с описанием авторского замысла.

«В прошлые годы победителями конкурса становились авторы сборников стихотворений и прозы, сказок и рассказов, создатели спектаклей, хореографических композиций, циклов музыкальных вечеров, киноклипов, а также авторских проектов в сфере культуры и искусства», - говорится в сообщении.

Желающие могут подать заявку в министерство культуры Московской области до 10 октября 2020 года. Дополнительная информация размещена на официальном сайте министерства культуры Московской области www.mk.mosreg.ru.

Заявки и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: 123592, город Москва, улица Кулакова, дом 20, строение 1, бизнес-центр «Орбита-2», 9-й этаж, 12 кабинет (станция метро «Строгино»). Контактные лица: Ломаев Роман Леонидович (телефон (498) 602 84 84, добавочный 46066), Горбунов Артем Юрьевич (телефон (498) 602 84 84, добавочный 46067).​