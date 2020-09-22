РИАМО - 22 сен. Земельный участок площадью 600 квадратных метров в подмосковном Чехове сдадут в аренду на девять лет для размещения магазина, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Участок находится в восточной части деревни Манушкино, земля не огорожена.

«Земельный участок предназначен под строительство магазина, расположен примерно в четырех километрах от города Чехова и примерно в восьми километрах от федеральной автомобильной дороги М-2 «Крым», - говорится в сообщении.

На участке отсутствуют какие-либо здания и сооружения.

«Стартовая величина годовой арендной платы за пользование земельным участком составляет 190 тысяч рублей», - уточняется в материале.

Заявки на участие в аукционе принимаются на торговой площадке www.rts-tender.ru до 22 октября. Аукцион состоится 27 октября.