РИАМО - 22 сен. В Луховицах завершили благоустройство пешеходной зоны между улицами Тимирязева и Первомайская, работы вели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Пешеходную зону мы создали на пустыре между улицами Тимирязева и Первомайская. Теперь у жителей этого микрорайона есть новое красивое место для прогулок и отдыха», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Строители сделали дорожку, выложенную брусчаткой, скамейки, урны, освещение и камеры видеонаблюдения, интегрированные в систему «Безопасный регион».

Также тут появились велодорожки и велопарковки, которые находятся в стороне от основного маршрута и отделены живой изгородью. Также здесь установили две детские игровые площадки, создали скейт-парк и домики-беседки. На территории высадили многолетние лиственные деревья и кустарники.