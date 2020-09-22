РИАМО - 22 сен. Вечером во вторник загруженность столичных дорог составляет восемь баллов из десяти, но к 20:00 движение станет свободнее, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Основные затруднения из-за дорожных работ: внутренняя сторона 68 километра МКАД, затор на 12 километров; внутренняя сторона Рижской эстакады, затор на 10 километров», - говорится в сообщении.

Особенно сильные затруднения дорожного движения ожидаются на внутренней стороне Третьего транспортного кольца, на Садовом кольце, на Краснопресненской набережной, проспекте Мира, улицах Трифоновской, Тверской и Варварки.

Крупные заторы встречаются также на юго-востоке, западе и северо-западе мегаполиса.

К 20:00 интенсивность движения изменится до шести баллов. К 21:00 — до пяти баллов.