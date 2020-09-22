РИАМО - 22 сен. Суд в Московской области рассмотрит дело жителя Подмосковья и его знакомой из Нижегородской области, обвиняемых в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности детей, говорится в сообщении пресс-службы ГСК СК РФ по Московской области.

Мужчина и женщина обвиняются в 41 эпизоде, которые доказаны в ходе следствия.

«С мая 2011 по сентябрь 2017 года обвиняемый собирал и самостоятельно изготовлял файлы с порнографическими изображениями малолетних и несовершеннолетних, которые хранил в электронном виде. Всего он направил пользователям нескольких социальных сетей не менее 548 файлов с порнографическими изображениями детей», – говорится в сообщении.

В 2013 году обвиняемый в соцсети познакомился с жительницей Нижегородской области, после чего на протяжении трех лет склонял ее к совершению насильственных действий сексуального характера в отношении ее малолетних дочерей, их фотосъемке в целях изготовления и распространения порнографии.

Также мужчина сам неоднократно совершал насилие в отношении девочек. В том числе совместно с матерью девочек производил их видео- и фотосъемку в целях изготовления и распространения порноматериалов.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Наро-Фоминский городской суд для рассмотрения по существу.