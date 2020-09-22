РИАМО - 22 сен. В России по 14 октября проходят Европейские дни наследия, 26 сентября на территории Зарайского кремля в Подмосковье посетителям предложат сразу несколько способов интересно провести время, сообщается на сайте министерства культуры Подмосковья.
Мастер-класс по кузнечному делу пройдет с 12:00 до 16:00. Забава для гостей всех возрастов – программа «Во что играли на Руси» – удивит разнообразием игрушек и способов в них играть. Приобщение к народным играм полуторавековой давности начнется в 13:00 и в 15:00.
Бесплатные экскурсии по стенам боевой крепости XVI века стартуют в 12:00, 14:00 и 15:00. Гости узнают о предназначении кремля, об эпизодах военной истории Московского государства, услышат главные легенды Зарайска.
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