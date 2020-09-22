РИАМО - 22 сен. В России по 14 октября проходят Европейские дни наследия, 26 сентября на территории Зарайского кремля в Подмосковье посетителям предложат сразу несколько способов интересно провести время, сообщается на сайте министерства культуры Подмосковья.

«Интерактивные площадки будут посвящены различным периодам истории этого места. Желающие смогут освоить азы древней технологии изготовления орудий из камня на мастер-классах в 12:00 и 14:00», – говорится в сообщении.

Мастер-класс по кузнечному делу пройдет с 12:00 до 16:00. Забава для гостей всех возрастов – программа «Во что играли на Руси» – удивит разнообразием игрушек и способов в них играть. Приобщение к народным играм полуторавековой давности начнется в 13:00 и в 15:00.

Бесплатные экскурсии по стенам боевой крепости XVI века стартуют в 12:00, 14:00 и 15:00. Гости узнают о предназначении кремля, об эпизодах военной истории Московского государства, услышат главные легенды Зарайска.

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