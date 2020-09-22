РИАМО - 22 сен. Подмосковные налогоплательщики в ближайшее время начнут получать приглашения в отделения почтовой связи для получения заказного письма из налоговой службы, говорится в сообщении пресс-службы управления ФНС России по Московской области.

«Первые 190 тысяч конвертов с налоговыми уведомлениями по имущественным налогам поступили на «Почту России». Имущественные налоги за 2019 год должны быть оплачены не позднее 1 декабря 2020 года», – говорится в сообщении.

Всего в текущем году налоговыми органами региона сформировано более 3,9 миллиона уведомлений. Владельцы имущества и транспортных средств получат расчеты по имущественным налогам, а те, с чьих доходов в 2019 году у источника выплаты не был удержан НДФЛ, должны будут оплатить и его.

Пользователям «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» направят налоговые уведомления в электронной форме, за исключением тех, кто обратился за получением документов на бумаге.

Не получат налоговые уведомления налогоплательщики, у которых общая сумма начисленных налогов не превысит 100 рублей, или если гражданин полностью освобожден от уплаты налога в связи со льготой.

Разобраться в полученном уведомлении поможет обновленная промо-страница «Налоговое уведомление 2020», размещенная на сайте ФНС России. Эта страница содержит разъяснения по основным вопросам, возникающим в связи с получением уведомления, и подскажет, что делать, если оно не пришло.

Если, по мнению налогоплательщика, уведомление содержит некорректную или неактуальную информацию, то для ее проверки и актуализации можно обратиться в налоговые органы через личный кабинет или через сервис «Обратиться в ФНС России».​