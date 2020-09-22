РИАМО - 22 сен. Международные и всероссийские соревнования по дистанционным пробегам «Отрада Endurance Cup 2020» состоятся 25 и 26 сентября в конноспортивном комплексе «Отрада» в Красногорске, сообщается на сайте комплекса.

«Спортивные соревнования проводятся под эгидой Федерации конного спорта России, Международной федерации конного спорта (FEI) при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области с целью популяризации конного спорта в России, повышения квалификации, совершенствования навыков и усиления мотивации участников пробегов», - говорится в сообщении.

В турнире примут участие более 60 пар всадник-лошадь различных возрастных категорий. Им предстоит преодолеть дистанции в 40, 80, 100 и 120 километров. Ожидаются знаменитые титулованные спортсмены из десяти регионов РФ.

Впервые в России будет организована онлайн-трансляция соревнований по маршрутам движения для зрителей в спорткомплексе и в интернете. Комментировать турнир будет телеведущий Дмитрий Губерниев.

Состязания пройдут при полном соблюдении мер противоэпидемической безопасности и требований к профессиональным соревнованиям.