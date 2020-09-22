РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 сен. Школьники из подмосковного Красногорска вошли в десятку лучших по итогам чемпионата WorldSkills Russia, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Две команды МБОУ СОШ №15 попали в топ-10 по итогам VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Чемпионат проходил с 14 по 19 сентября в онлайн-формате», - говорится в сообщении.

В категории «Юниоры 14-16 лет» высоких результатов добились девятиклассники из школы №15 Ян Крыцкий и Тимофей Ярчук в компетенции «Сетевое и системное администрирование». Ребята вошли в десятку лучших команд в России по данной специализации в своей возрастной категории.

Они будут награждены медальонами за достижение высокого профессионального результата Medallion for exellence. Школьников к соревнованиям подготовил ведущий IT-специалист колледжа, преподаватель по компетенции «Сетевое и системное администрирование» Валерий Казаков.

Ученики школы №15 Андрей Перепелица и Мария Каварьянц соревновались в компетенции «Разработка виртуальной и дополненной реальности» в категории «юниоры 14-16 лет» и заняли седьмое место. Наставником девятиклассников является преподаватель Красногорского колледжа, эксперт WorldSkills Евгения Рыжова.

«Региональной площадкой по компетенциям в области информационных технологий стал Красногорский IT-колледж, открытый год назад при поддержке областного правительства и АО «Ростелеком», - заключается в материале.