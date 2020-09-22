РИАМО - 22 сен. Московское областное УФАС России вынесло постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении должностного лица ООО «АртТоргСтрой», сумма штрафа составила 20 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее управлением было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «АртТоргСтрой» и ООО «СК «СтройСервис». Компании заподозрили в заключении устного картельного соглашения.

«Реализация сговора привела к поддержанию цен на электронных аукционах, проводимыми МУ «Администрация Дмитровского сельского поселения», МКУ «Центр муниципальных закупок Сергиево-Посадского муниципального района МО» и МКУ «Центр управления закупками» Талдомского городского округа на предмет ремонта и содержания улично-дорожной сети в Дмитровогородском сельском поселении, работ по установке вентиляции, оконных проемов в Доме Культуры Сергиево-Посадского округа», - говорится в сообщении.

ООО «АртТоргСтрой» признали нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» и приняли решение о передаче материалов дела для привлечения общества и его должностных лиц к административной ответственности в соответствии со статьей 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.