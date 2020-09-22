РИАМО – 22 сен. Депутаты Государственной думы России приняли в первом чтении законопроект Ирины Яровой, согласно которому женщины в декрете смогут проще получать дополнительное образование, сообщает Федеральное агентство новостей.

Обязать отправлять на учебу мам в декрете смогут службы занятости. Женщин будут обучать профессиям, которые востребованы на рынке труда.

«Таким образом, период нахождения в отпуске по уходу за ребенком станет для женщины возможностью для расширения горизонта будущего», — сказала Ирина Яровая.

Женщины смогут обращаться в органы службы занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания.

Инициативу уже поддержали в профильном комитете Госдумы по труду и соцполитике.

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