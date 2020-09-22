РИАМО – 22 сен. Депутаты Государственной думы России приняли в первом чтении законопроект Ирины Яровой, согласно которому женщины в декрете смогут проще получать дополнительное образование, сообщает Федеральное агентство новостей.
Обязать отправлять на учебу мам в декрете смогут службы занятости. Женщин будут обучать профессиям, которые востребованы на рынке труда.
Женщины смогут обращаться в органы службы занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания.
Инициативу уже поддержали в профильном комитете Госдумы по труду и соцполитике.
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