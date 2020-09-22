РИАМО - 22 сен. Центр цифрового образования «IT-Куб» открылся на базе Лопатинской школы подмосковного Ленинского округа в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Участие муниципалитета в национальных проектах позволяет детям даже из небольших населенных пунктов Ленинского округа получать качественное и конкурентное образование», – отмечается в материале.

Первый заместитель министра образования Московской области Илья Бронштейн и глава муниципалитета Алексей Спасский посетили центр «IT-Куб» и пообщались с учащимися и преподавателями.

«Это второй такой центр в Московской области, первый открылся в прошлом году. Тут педагоги знакомят ребят с новыми цифровыми технологиями», – сказал Бронштейн.

Ребята учатся создавать программные приложения для мобильных устройств, изучают системное администрирование и программирование роботов, знакомятся с кибергигиеной и учатся работать с большими базами данных.

В центре цифрового образования «IT-Куб» могут заниматься не только ученики Лопатинской школы, но и школьники из других уголков Ленинского округа.

«В наших учебных заведениях есть все необходимое, в том числе самое современное оборудование, для того чтобы мы давали детям образование самого высокого качества», – сказал Спасский.

Полученные в «IT-Кубе» знания в дальнейшем помогут ребятам поступить в профильный вуз и получить востребованную профессию.