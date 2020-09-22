РИАМО - 22 сен. Специалисты сервиса бесплатных объявлений Avito в ходе исследования определили наиболее популярный в России электротранспорт за июнь-сентябрь 2020 года, передает Газета.ru.

Россияне стали в 2,2 раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года, интересоваться покупкой электротранспорта. По мнению экспертов, на эти показатели оказала влияние пандемия коронавируса.

«Граждан России чаще всего привлекала покупка электросамоката. Следом за этим видом транспорта идут гироскутер и электроскутер. На четвертой строчке по предпочтениям россиян оказалось моноколесо», – говорится в сообщении.

В Москве интерес к электротранспорту вырос в 3,4 раза, а в Санкт-Петербурге – в 4,1 раза.

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