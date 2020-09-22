РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 сен. Жителям из подмосковных Котельников порекомендовали не устанавливать во дворах инсталляции из шин, так как они оказывают негативное воздействие на окружающую среду, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Творческие соседи делают прекрасные инсталляции из шин. Матрешки, лебеди, персонажи сказок и мультфильмов: разноцветные поделки с особым креативом украшают сегодня некоторые дворовые территории Котельников. Оказывается, шинный лебедь (или клумба) таит в себе серьезную опасность для земли.

«Автомобильные шины относятся к отходам III – IV класса опасности, которые осуществляют негативное воздействие на окружающую среду и не могут быть размещены на территории жилых домов и детских площадок», - говорится в сообщении.

Автомобильные покрышки разлагаются очень долго (более 500 лет), однако в процессе разложения, особенно при нагревании на солнце, покрышки выделяют в почву и воздух вредные вещества. В воздух «выходит» из шин бензапирен (вещество первого класса опасности), нитрозамины (канцерогены, мутагены – вызывают онкологические заболевания), фенолы (токсичные вещества).

Тоже самое происходит при трении колес о твердую поверхность – неспроста вдоль автомобильных дорог не рекомендуют собирать травы и грибы.