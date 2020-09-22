РИАМО - 22 сен. Адвокат ВОКА «Владюрцентр» Юлия Кузнецова отметила, что права российских туристов находятся под особой защитой государства, это следует из законодательства, передает Nation News.

Из-за коронавируса планы на отдых у россиян изменились, многие пытались вернуть деньги за путевки, однако вместо этого им предложили ваучеры.

«Согласно Воздушному кодексу РФ, гражданин может вернуть всю стоимость билета на самолет, если совершает отказ более чем за 24 часа до отправки», — добавила Кузнецова.

Однако туроператоры зачастую прибегают к хитростям, чтобы минимизировать свои убытки. В том случае, если туристу предлагают ваучер вместо возврата средств, следует знать: россиянин имеет право не соглашаться на такие условия. Гражданин вправе требовать заплаченные деньги обратно.

«Для этого необходимо обратиться в офис оператора, а затем написать заявление о расторжении договора, отказе от услуг и возврате денежных средств. В последнем пункте важно указать срок исполнения требований в календарных днях», — говорится в сообщении.

По словам Кузнецовой, если турфирма отказывается возвращать добровольно деньги за тур, то по истечении срока, указанного в заявлении, турист вправе обратиться с жалобами в Роспотребнадзор и Ростуризм.