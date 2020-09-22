РИАМО - 22 сен. В Москве в Цифровом деловом пространстве (ЦДП) прошел 24-й российский интернет-форум в формате «РИФ in the City», говорится в сообщении пресс-службы

«РИФ in the City» — это форум о технологиях и людях, интернет-бизнесе, цифровой трансформации и цифровой зрелости. Акцентом форума этого года стал поиск ответа на вопрос: «Каким будет Рунет в конце 2020 года?» и «Что требуется для того, чтобы Россия стала мощной цифровой державой в 2030 году?».

«Открывающимися секциями стали Рунет-2020: Тренды и Гостех, в которых приняли участие представители крупнейших ИТ-компаний и государственных органов, а также эксперты отрасли», – говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что в 2020 году государство значительно поддержало IТ-компании и этот тренд будет усиливаться.

«Мы включили стимулирующий тренд, надеемся, это найдет отклик и у индустрии. Президент (Владимир Путин – ред.) подписал указ о пяти национальных целях развития России до 2030 года, и впервые цифровая трансформация вошла в список приоритетов», – сказал Чернышенко.

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Директор РАЭК Сергей Плуготаренко рассказал о трендах 2020 года и шагах, которые должны быть предприняты бизнесом и государством, чтобы Россия стала цифровым лидером к 2030 году.

«События 2020 года показали, как могут в один момент радикально измениться планы крупных компаний и институтов развития, как не актуальны сегодня прогнозы, которые мы делали вчера, и как сильно технологическая отрасль подвержена влиянию внешних факторов», – пояснил он.

По словам президента Microsoft Россия Кристины Тихоновой, цифровизация набрала огромную скорость – мир за два месяца проделал путь цифровой трансформации, равный двум годам.

«Мы видим, что 75% компаний увеличат свою цифровизацию. 30% сотрудников будут работать удаленно. То есть получается новая нормальность. Часть сотрудников вернется в офис, но не вернется к нулевой точке», - отметила Тихонова.

пресс-служба организаторов форума РИФ in the City 2020

Секцию «Гостех» открыл министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«Многие вещи государство может делать вместе с интернет-компаниями, двигаясь совместно. Прежде всего это касается онлайн-образования и онлайн-здравоохранения. Государство будет стимулировать спрос на те решения и сервисы, которые уже состоялись, и не будет инвестировать в новые аналогичные проекты», – отметил он.

Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко рассказал о трудностях и перспективах цифровизации городских сервисов.

«Платформенные экосистемные решения, которые Москва заложила раньше, в пандемию получили невероятное развитие. Это в том числе площадка для малого и среднего бизнеса, инвестиционный портал, площадка инновационного кластера. Для бизнеса они стали полноценной онлайн-платформой взаимодействия», – резюмировал Лысенко.