РИАМО - 22 сен. Женщина на велосипеде потеряла равновесие и упала под коммунальную технику в районе Нагатинской набережной в Южном округе столицы, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел примерно в 17:30 на Нагатинской набережной, 62.

«Женщина, передвигаясь по тротуару на велосипеде, потеряла равновесие и упала под проезжающую мимо уборочную технику коммунальных служб», – говорится в сообщении.

Пострадавшая с травмами была доставлена в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.