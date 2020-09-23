РИАМО – 23 сен. МТС Банк запустил онлайн-оформление нецелевых кредитов наличными и рефинансирования потребительских кредитов и кредитных карт в мобильном приложении «МТС Деньги», рассказали в пресс-службе банка.

«Это пятый канал, через который клиенты - физические лица смогут подписать кредитный договор с МТС Банком. При оформлении документов через «МТС Деньги» предусмотрена скидка – 0,5 процентного пункта от согласованной ставки», - говорится в официальном сообщении финорганизации.

Минимальная ставка по кредиту наличными в МТС Банке составляет от 8,4% годовых в рублях. Срок кредитования − до пяти лет, максимальная сумма кредита – до 5 миллионов рублей.

«Подписание кредитных документов в мобильном приложении – еще один шаг навстречу цифровой трансформации банкинга. Интерфейс приложения «МТС Деньги» мы сделали максимально интуитивно понятным для получения кредитов. Например, во время формирования документов клиенты дополнительно ознакомятся с описанием дальнейших шагов, а сам договор смогут переслать себе на электронную почту или в мессенджеры. Такое онлайн-оформление в несколько кликов на своем смартфоне безопасно, удобно и экономит время клиентов», – отметил директор по розничному кредитованию МТС Банка Иван Барсов.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо подать онлайн-заявку на кредитование в приложении «МТС Деньги» или на сайте банка (также это можно сделать в офисе или в интернет-банке). Затем звонит сотрудник контактного центра, чтобы согласовать условия кредитования. После этого клиентам необходимо войти в приложение «МТС Деньги» и нажать «Оформить договор» на главном экране. После формирования документов следует нажать кнопку «Подписать», полученный через СМС код ввести в поле «Подтверждение». После ввода корректного кода договор считается подписанным. Деньги будут зачислены на счет через 10-20 минут без визита в банк.

Скидка в 0,5 процентного пункта от согласованной ставки отображается в приложении автоматически. Мобильное приложение «МТС Деньги» – пятый канал оформления нецелевых кредитов и их рефинансирования, помимо обращения в офисы МТС Банка и в салоны МТС, интернет-банка и доставки.

Предложение актуально как для действующих, так и для новых клиентов МТС Банка. Чтобы воспользоваться сервисом, действующим клиентам - физическим лицам необходимо обновить мобильное приложение «МТС Деньги» на операционных системах iOS или Android. Мобильное приложение «МТС Деньги» доступно в App Store и Google Play.