РИАМО - 22 сен. В арт-галерее в терминале D аэропорта Шереметьево открылась фотовыставка «Золотая кладовая Исторического музея», ее создали при участии Государственного исторического музея, говорится в сообщении пресс-службы аэрогавани.

Фотографии части музейной коллекции выдающихся памятников декоративно-прикладного искусства, которые были созданы из золота или с применением золота, размещены на 20 стендах. Эти экспонаты занимают отдельное место в музейном собрании.

«С древних времен изделия из золота служили зримым воплощением богатства и роскоши, а также являлись отражением божественной силы, власти и могущества. На Руси из золота изготовлялись грамоты князей и царей, а в летописях содержатся сведения о «золотых куполах» церквей, о «златоверхих» теремах, о чеканке золотых монет, о плате золотом за службу, о пожертвованиях золота на строительство и украшение храмов, особо чтимых святынь», - говорится в сообщении.

Выставка продлится до 25 октября. Сотрудничество с Государственным историческим музеем – один из этапов обширной культурно-образовательной программы, которую успешно реализуют в аэропорту Шереметьево.