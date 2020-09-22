РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. В подмосковном Подольске определили лучшие юношеские дворовые футбольные команды по итогам турнира, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 20 сентября на главном поле стадиона «Труд» прошел суперфинал осеннего турнира дворовых команд в возрастных категориях до 14, 16 и 20 лет. Суперфиналу предшествовали два игровых дня, по итогам которых формировался общий рейтинг команд. Четверка лучших по этому рейтингу сыграла за призы.

«Лучшими стали: в возрастной категории до 14 лет - «Эспрессо», «Стерх», «Подозрительные». В категории до 16 лет - ФК «Клин», «Гузлик», «Олимп». В возрастной группе до 20 лет отличились дворовые команды «Скала», МФК «Возвращение», «Кузнечики», - говорится в сообщении.

Турнир дворовых команд – серия регулярных чемпионатов Подольской федерации футбола для ребят, которые любят играть в футбол, но не занимаются в футбольных школах и секциях. Участие воспитанников школ допускается, но их количество в каждой команде ограничено. Все соревнования для детско-юношеских команд являются бесплатными.