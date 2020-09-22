РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 сен. Мособлизбирком приглашает жителей Люберец присоединиться к ежегодному областному молодежному конкурсу «Доступно о сложном», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

К участию приглашаются молодые люди, имеющие опыт в съемках и размещении видео-роликов для социальных сетей, в возрасте от 14 лет, а также те, кто только начинает развиваться в данном направлении.

«Заявки на конкурс принимаются с 1 по 15 октября на электронную почту coikmo@mosreg.ru. По завершении сбора заявок будет проведена онлайн-жеребьевка (до 16 октября 2020 года) уникальных заданий для каждого из участников на подготовку конкурсной работы. На съемку отводится не более двух недель (с 16 октября по 31 октября 2020 года)», - говорится в сообщении.

Подробную информацию об условиях участия и требованиях к конкурсным работам можно найти на сайте.

Победителей ждут памятные подарки. Их имена станут известны после 12 ноября.