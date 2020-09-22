РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 сен. Два студента техникума из подмосковных Люберец заняли третье место в чемпионате «Молодые профессионалы-2020», финал которого проходил с 6 по 21 сентября в Кузбассе, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Завершился финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы-2020», на котором сборная Московской области завоевала третье место. В этом году финал чемпионата проходил с 6 по 21 сентября в Кузбассе в очно-заочном формате. Он стал самым массовым по числу участников не только в России, но и в мире - их оказалось более 3 тысяч.

«В составе подмосковной команды по двум компетенциям были студенты Люберецкого техникума имени Гагарина Алексей Щекочихин и Виталий Прислонов, школьники-юниоры Илья Жариков и Алексей Михайлин», - говорится в сообщении.

В компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» студент люберецкого техникума Алексей Щекочихин завоевал серебряную медаль, а юниор Илья Жариков - бронзовую.

«По итогам соревнований в компетенции «Обслуживание авиационной техники» люберецкий студент Виталий Прислонов стал четвертым: за высокие результаты он был награжден медальоном чемпионата. Юниор Алексей Михайлин в этой компетенции стал победителем», - завершается в сообщении.

Соревнования прошли по 130 компетенциям. «Абсолютным чемпионом» состязаний профмастерства стала команда из Москвы, набрав наибольшее количество баллов среди других регионов. Диплом и кубок первой степени получили участники из Республики Татарстан, диплом и кубок второй степени – команда из Кузбасса.

Победители войдут в состав сборной России для участия в международном чемпионате в Шанхае в 2021 году.