РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 сен. Спортсменка Татьяна Шевцова из подмосковных Котельников заняла первое место по троеборью «Этап Кубка Победы», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Спортсменка спортшколы олимпийского резерва «Белка» из Котельников Татьяна Шевцова заняла первое место в общем зачете соревнований по троеборью «Этап Кубка Победы». Он прошел в конноспортивном клубе Maxima Stables», - говорится в сообщении.

Девушка выступала на лошади по кличке Хоупс.

Троеборье - одна из самых сложных дисциплин конного спорта, включающая в себя выездку, конкур (преодоление препятствий) и кросс с препятствиями по пересеченной местности.