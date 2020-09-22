РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. Две юные жительницы Подольска победили на Всероссийском инклюзивном творческом конкурсе «Я художник. Я так вижу», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Московском государственном музее «Интеграция» имени Островского 20 сентября прошла церемония награждения победителей Всероссийского инклюзивного конкурса «Я художник. Я так вижу».

«Экспертная комиссия конкурса — это представители 26 крупнейших музеев России, именно они и определили победителей. Ими в том числе стали и юные подольчанки, занимающиеся в Подольском городском центре социальной помощи семье и детям. Это десятилетняя Диана Мальцева, ее работу выбрал АРТ-музей, и семилетняя Алла Тер, чью работу оценил московский Музей Востока», - говорится в сообщении.

Подготовила ребят к участию в конкурсе педагог дополнительного образования Марина Нис. Призы и награды победителям вручали Алексей Кортнев и Мария Шевчук.

Рисунки Мальцевой и Тер представляют собой интерпретацию известных картин, выставленных в одном из мировых музеев. Данный конкурс предоставил девочкам возможность подняться на более высокий уровень творчества для детей с ограниченными возможностями, получить социокультурную репутацию и проявить талант в творческом самовыражении.