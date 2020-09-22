РИАМО - 22 сен. Спортсмен-мотоциклист, уроженец подмосковного Павловского Посада Максим Назаров рассказал о том, какие факторы помогают достичь победы на соревнованиях по мотокроссу.

Назаров, который сейчас выступает за пензенский мотоклуб «Сура», завоевал серебро чемпионата России по мотокроссу. В эфире «Радио 1» мотогонщик признался, что выбиться в лидеры оказалось непросто – сказались ограниченные тренировки во время пандемии, а на самих соревнованиях барахлил мотоцикл. По словам спортсмена, в мотокроссе главное – не останавливаться.

«Иначе быстро теряешь позиции, так как участники едут плотно. И еще важно, чтобы техника работала хорошо, в этом плане удача играет не последнюю роль», – сказал Назаров.

В октябре спортсмен намерен выступить на соревнованиях по пляжному мотокроссу, а в 2021 году собирается в Прибалтику.

«И, конечно, еще одна цель – стать первым на российском чемпионате», – заключил Назаров.