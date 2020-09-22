РИАМО - 22 сен. Центральная городская библиотека имени А.С. Горловского открывается 24 сентября в Сергиевом Посаде, она была модернизирована в рамках нацпроекта «Культура», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Меньше месяца назад в регионе открыли первую модельную библиотеку, созданную в рамках нацпроекта «Культура». Теперь открывается вторая.

«На модернизацию она получила 10 миллионов рублей из федерального бюджета. 24 сентября библиотека откроется как современный культурный и образовательный центр, который наверняка станет еще одной достопримечательностью знаменитого туристического города», - говорится в сообщении.

В библиотеке полностью обновлено пространство, создан дизайнерский интерьер, в котором будет уютно самым разным посетителям. Традиционный читальный зал и абонемент сменили залы отраслевой и художественной литературы, выделены и оформлены помещения детского отдела, молодежная зона и краевед-центр. Конференц-зал оснащен новым звуковым и видеооборудованием.

Модельная библиотека нового поколения – это обновление не только формы, но и содержания. Библиотека закупила в фонд больше 5 тысяч книг, оснастила пользовательские места самой современной техникой для доступа к различным электронным ресурсам и работы со специализированными программами.

Заметно расширится и событийное наполнение. Будут запущены новые молодежные проекты – экоклуб, библиотечные вечеринки BookParties в стилях ушедших эпох, игровые и читательские клубы GORLOVSKA.COM, литературные квизы и квесты.

Начало открытия – в 13:00. Планируется, что почетными гостями на церемонии станут министр культуры Московской области Елена Харламова, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда и директор департамента модельных библиотек РГБ Анастасия Дятловская.