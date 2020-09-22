РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 сен. Сотрудники ГИБДД Люберец в рамках акции напомнили пассажирам автобусов о безопасном поведении в транспорте, говорится в сообщении пресс-службы службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудники Люберецкой Госавтоинспекции провели в городском округе мероприятия, посвященные Всемирному дню без автомобиля.

«Участниками основного мероприятия стали пешеходы и пассажиры общественного транспорта, которые прислушались к рекомендациям ГИБДД и на один день отказались от использования личного транспорта. В городских автобусах провели акцию «Я сегодня пассажир!», в ходе которой автоинспекторы рассказали пассажирам о правилах безопасного поведения в общественном транспорте: о необходимости держаться за поручни, вставать с места и передвигаться по автобусу только после его полной остановки, обходить любой маршрутный транспорт после его отбытия от остановки», - говорится в сообщении.

У нерегулируемого пешеходного перехода вблизи перехватывающей парковки железнодорожной станции Люберцы также провели акцию «Я сегодня пешеход!». В ходе нее пешеходам напомнили правила безопасного перехода проезжей части и вручили световозвращающие элементы - жизненно необходимый элемент безопасности пешеходов.