РИАМО - 22 сен. С 1 июля в подмосковном Детском клиническом многопрофильном центре после коронавируса реабилитировались 167 детей, курс для каждого маленького пациента составляет 50-60 процедур, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

В центре, перепрофилированном под реабилитацию детей с 1 июля, оказывает помощь пациентам в возрасте от 3 до 14 лет из всех округов Московской области.

«Одновременно реабилитацию в нашем центре проходят 45 маленьких пациентов. Для каждого подбирается индивидуальная программа. В основе реабилитации – особый вид дыхательной гимнастики, которая задействует пассивную и активную мускулатуру», – объяснила главный педиатр Минздрава региона Нисо Одинаева.

Она уточнила, что специальные упражнения позволяют изменять функциональную емкость легких и другие параметры газообмена, улучшают кровоснабжение, помогают восстановить правильное дыхание у ребенка.

«Кроме того, дети проходят кинезиотерапию, посещают соляную пещеру, лечебный массаж, водные процедуры и ЛФК», – сказала Одинаева.

Специально для пациентов санатория разработали программу психологической реабилитации семей и детей, перенесших коронавирус. Курс помогает преодолеть отрицательные реакции со стороны психики после Covid-19. Ребенку помогают сформировать чувство безопасности, учат расслабляться и снимать психоэмоциональное напряжение, а родителям помогают справляться со стрессом и оказывать поддержку.

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22 СЕНТЯБРЯ

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