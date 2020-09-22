РИАМО - 22 сен. Московский футбольный клуб «Спартак» проводит переговоры о подписании защитника «Тоттенхэм Хотспур» Сержа Орье, передает Газета.ru.

«Как написал в своем Twitter журналист TMW Джанлуиджи Лонгари, красно-белые пытаются договориться со «шпорами» об аренде 27-летнего ивуарийца», – говорится в сообщении.

Команда хочет получить аренду с правом последующего выкупа.

Орье выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года, ранее он играл за «Пари Сен-Жермен». В минувшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) спортсмен провел 33 матча, отметившись одним голом и семью результативными передачами.