РИАМО - 22 сен. Врач-диетолог, иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что упорядоченный режим дня, полноценный рацион питания и регулярные прогулки помогут укрепить детскую иммунную систему и уберечь ребенка от ОРВИ, передает Федеральное агентство новостей.

Важно уберечь ребенка осенью и зимой — именно на это время приходится сезонный подъем заболеваемости гриппом и другими респираторными инфекциями. Важно соблюдать режим дня. При этом ребенок не должен страдать от перегрузок — в противном случае иммунная система может дать сбой.

«Чтобы у ребенка был хороший иммунный ответ и он мог противостоять вирусам и бактериальным инфекциям, обязательно должен быть режим: режим отдыха, школьных и дополнительных занятий. Чрезмерная перегрузка ребенка может сказаться отрицательно на иммунитете. Особенно это касается детей младших классов. Подростки подвержены этому ничуть не меньше, но это уже более окрепшие люди», — сказала Аплетаева.

Важно следить за питанием — должны быть полноценные завтраки, обеды, ужины, можно давать перекус с собой в школу. При этом в рационе должен быть набор продуктов, которые рекомендуются по возрасту.