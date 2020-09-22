РИАМО - 22 сен. С 14 по 20 сентября подмосковный парк «Наташинские пруды» посетили 503 тысячи человек, в этом году наблюдается значительный рост посетителей подмосковных парков, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Отдых на воздухе всегда был и будет востребован у жителей. Мы не только благоустраиваем парки, но следим за содержанием их территорий и проведением мероприятий», - подчеркнул министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В числе наиболее посещаемых парков за прошлую неделю в категории муниципалитетов с населением более 200 тысяч человек: парк «Пехорка» Балашихи (54 705), одинцовский парк имени Л.Лазутиной (11 360), люберецкий парк «Наташинские пруды» (8 942).

В категории муниципалитетов с населением от 100 до 200 тысяч человек: парк «Елочки» городского округа Домодедово (19 563), щелковский Городской парк (8 440), воскресенский парк «Кривякино» (3 618).

В категории муниципалитетов с население до 100 тысяч человек: городской парк Павловского Посада (10 211), городской парк Дубны (5 515), лобненский парк культуры и отдыха (3 996).

Хайкин отметил, что количество парков выросло почти в пять раз в регионе с 2014 года. Всего на территории Подмосковья на данный момент насчитывается 117 парков. Шесть лет назад их было 25.