РИАМО - 22 сен. Воскресенские легкоатлеты из СКИ «Лидер» на чемпионате Московской области по легкой атлетике среди людей с ограниченными возможностями здоровья выиграли 19 медалей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Мероприятие прошло в Щелкове на стадионе «Спартак» 16 и 18 сентября. Бег на 100, 400 и 800 метров, прыжки в длину и толкание ядра — в этих видах спорта более 150 спортсменов из 14 муниципальных образований региона разыгрывали звания чемпионов и медали министерства спорта региона.

«Команда воскресенского клуба «Лидер» была представлена рекордным количеством участников — 12 спортсменов», – говорится в сообщении.

В категории «СОМ» для людей с особенностями ментального развития воскресенские спортсмены стали призерами в трех видах программы: Николай Козин — второе место в толкании ядра; Павел Дрянин — второе место в прыжках в длину; Александр Плетнев — третье место в прыжках в длину.

Еще 16 медалей параатлеты завоевали в категориях «ПОДА» и «спорта слепых», в очередной раз показав высокий уровень подготовки и тренированности секции легкой атлетики клуба «Лидер».

Денис Абрамов — два золота в толкании ядра и прыжках в длину; Дмитрий Фоничкин — два золота в толкании ядра и беге на 100 метров; Всеволод Рычков — два золота в толкании ядра и беге на 100 метров; Лариса Арефьева — два золота в беге на 100 метров и прыжках в длину; Ольга Нахова — первое место в толкании ядра и второе место в прыжках в длину; Любовь Пушкарева — золото в толкании ядра; Константин Тананин — золото в прыжках в длину; Александра Удалова — второе место в толкании ядра и третье место в прыжках в длину; Владимир Комаров — второе место в прыжках в длину.

Администрация поздравила спортсменов и их тренеров – Альберта Калина, Наталью Баранову и Сергея Ломова – с отличным выступление.