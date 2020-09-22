РИАМО - 22 сен. Новые варочные плиты с духовыми шкафами приобретены для столовой школы №18 городского округа Воскресенск, все ученики начальных классов получают бесплатное питание, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Средняя общеобразовательная школа №18 располагается в городе Белоозерский, в ней обучаются 802 школьника. Школа построена в 1983 году и в целом содержится, как показала проверка, в хорошем состоянии. Педагогический коллектив, родительская общественность также прикладывают усилия для создания в ней комфорта и уюта.

«Единственное нарекание вызвали кухонные плиты, на которых готовится и разогревается питание для школьников. Из четырех плит две были заменены около 10 лет назад, остальные же работают с момента открытия школы», – отмечается в материале.

Администрация городского округа Воскресенск нашла возможность из небюджетных средств закупить новое и современное оборудование. Были приобретены две плиты, оснащенные духовым шкафом и варочной панелью.

Оборудование уже находится в кухонном помещение, их установка и подключение будет произведено во время ближайших школьных каникул.

В школе №18 обеспечены бесплатным питанием все начальные классы – всего 341 человек. Еще 73 школьника из многодетных семей, это учащиеся 5-11 классов, также получают бесплатное питание.

До начала нового учебного года глава городского округа Воскресенск Артур Болотников вместе со своими заместителями выезжали в школы, расположенные на территории муниципалитета, для проверки готовности общеобразовательных учреждений. Внимание уделялось обеспечению безопасности учащихся, состоянию классов и зон общего пользования, туалетных комнат, исправности столового оборудования и многому другому.