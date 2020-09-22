РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. Глава Подольска Николай Пестов поздравил митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия с 85-летием, он пожелал ему благоденствия и доброго здоровья, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Ваше архипастырское служение имеет великую духовную силу и высоко значимо для церкви, всего нашего народа. Вашим отеческим попечением и неустанными заботами в управляемой вами Московской Епархии восстановлены и построены более 1 тысячи храмов, действуют 24 монастыря. С вашего благословения ведется эта благородная деятельность и в Подольске – вы являетесь почетным гражданином нашего города»,- говорится в тексте поздравления.

Пестов пожелал благоденствия, доброго здоровья, неиссякаемой энергии созидания и душевной крепости.