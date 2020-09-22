РИАМО - 22 сен. Делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во вторник посетила московский телемедицинский центр, операторы которого контролируют состояние здоровья участников пострегистрационного исследования российской вакцины от коронавируса, сообщает оперативный штаб столицы.

Представители ВОЗ высоко оценили выстроенную систему медицинского наблюдения. В центре делегация смогла познакомиться с работой операторов, которые следят за состоянием жителей, которые получили вакцину.

«Я нахожусь под большим впечатлением от телемедицинского центра, ничего подобного в жизни не видел. Дело в том, что в этом центре человек находится в центре всего, а уже все остальное, технологии и прочее, окружают его. А это очень важно для того, чтобы у нас было доверие – доверие между пациентом и врачом», – отметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Также в организации оценили комплексный подход Москвы в борьбе с пандемией коронавируса. Представители ВОЗ отметили, что за короткое время в столице была проделана большая работа.

Правительство Москвы и Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ проводят пострегистрационное клиническое исследование вакцины против коронавируса. Приглашаются 40 тысяч человек. Вакцинация проходит бесплатно.

После того, как добровольцам ставят прививку, за их здоровьем в течении полугода наблюдают врачи. Доброволец может выбрать удобный способ коммуникации – через мобильное приложение, посредством телемедицинских технологий или по телефону.

Вакцина уже успешно прошла две стадии клинических исследований и показала свою безопасность. Она не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих невозможно. У получивших препарат появились антитела, то есть формируется иммунитет, и, что важно, он переносится организмом так же, как обычная прививка.

Подать заявку на участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины можно на портале mos.ru.