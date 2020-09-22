РИАМО - 22 сен. Врачи в Видном выходили родившуюся на месяц раньше срока тройню, два мальчика и девочка родились в конце августа в местном перинатальном центре, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«При рождении вес детей был около 2 тысяч граммов. Для выхаживания потребовались усилия неонатологов перинатального центра. Почти месяц дети находились в центре», - сказала главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.

Она уточнила, что сначала дети были в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Затем их перевели в отделение патологии.

«Сейчас мама и дети чувствуют себя хорошо», - добавила Белоусова.

Малышей и их маму выписали домой.

За восемь месяцев 2020 года в Видновском перинатальном центре родилась 81 двойня и 4 тройни.