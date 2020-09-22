РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 сен. Представитель общественности проверил изолятор временного содержания в подмосковном Красногорске, сообщается в паблике ГУ МВД России по Московской области в соцсети «ВКонтакте».

«Председатель общественного совета при УМВД России по городскому округу Красногорск Роман Володин ознакомился с условиями содержания задержанных лиц, с порядком организации питания, медицинского обслуживания и санитарной обработки помещений», - говорится в сообщении.

Визит состоялся в рамках осуществления общественного контроля за деятельностью полиции.