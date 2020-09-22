РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. Подрядчика обязали в кротчайшие сроки устранить недочеты в капремонте Климовской больницы №2 Подольска, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Ход капитального ремонта в Климовской городской больнице №2 во вторник проинспектировали депутат Мособлдумы Павел Максимович и замглавы администрации округа Александр Скобенников совместно с главным врачом КГБ №2 Иолантой Буравцовой и другими.

«В ходе осмотра были выявлены недочеты, которые требуется устранить в кратчайшие сроки. В медицинском учреждении на сегодняшний день не доделан оперблок, не установлен автономный генератор», - говорится в сообщении.

Также на первом этаже в помещении администрации учреждения необходимо завершить электромонтажные работы, отделку плинтусов, кладку плитки, устройство потолка. Вышеуказанный перечень работ будет выполнен к 28 сентября.

Кроме того, в ходе осмотра выявили подтопление в подвальном помещении, в результате которого образуется плесень на стенах.

«В инфекционном отделении, как и в основном корпусе, из-за грунтовых вод также выявлено подтопление подвала. В этой области требуются восстановительные работы по устранению всех протечек. В офтальмологическом отделении проводятся черновые работы. В ходе проверки приняли решение о еженедельном контроле капитального ремонта в больнице. Мониторинг будет проводиться каждую пятницу», - заключается в материале.