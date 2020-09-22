РИАМО - 22 сен. Сотрудники подмосковной прокуратуры проводят проверку по факту получения травм ребенком на территории городского округа Щелково, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Московской области.

«По предварительной информации, во время проведения дорожных работ подросток получил травму и в настоящее время доставлен в медицинское учреждение», – уточняется в сообщении.

Сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям ответственных лиц по соблюдению техники безопасности при проведении дорожных работ.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Результаты проверки поставлены на контроль в прокуратуре области.