РИАМО - 22 сен. Форум «Мой агробизнес и господдержка. Сделаем вместе» пройдет 24 сентября в Московской области, мероприятие организовано министерством инвестиций, промышленности и науки Подмосковья и АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области» при поддержке Минэкономразвития РФ, говорится в сообщении пресс-службы регионального Мининвеста.

В программе форума – пленарное заседание и дискуссионные площадки, на которых можно будет узнать о мерах поддержки производителей сельхозтоваров.

«Гостями и спикерами форума станут представители правительства Московской области и муниципалитетов региона; специалисты в области сельского хозяйства; фермеры-практики, механизаторы, агрономы и животноводы», – говорится в сообщении.

Участники обсудят выбор оптимальной организационно-правовой формы для ведения сельскохозяйственного бизнеса, грантовую поддержку начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственных кооперативов для развития материально-технической базы, а также перспективы развития фермерского бизнеса.

На мероприятии будет работать выставка товаров агробизнеса региона. Участники форума смогут продегустировать продукцию производителей Московской области. Заявку на бесплатное участие в форуме можно направить на электронный адрес: mybusiness@mosreg.ru.