РИАМО - 22 сен. Врачи московской областной больницы имени Розанова вернули возможность ходить 95-летней пациентке, которая ранее сломала шейку бедра при падении, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Наша пациентка упала во время прогулки, и на фоне остеопороза, который есть практически у всех возрастных людей, произошел перелом. Мы провели женщине полный комплекс медицинских обследований и прооперировали, поставив эндопротез», - рассказал заведующий травматологическим отделением Арутюн Туфанян.

Он добавил, что эндопротезирование тазобедренного сустава - это полная замена изношенного сустава искусственным.

«Такие протезы устанавливаются в рамках высокотехнологичной помощи и абсолютно бесплатно. Всего таких операций мы проводим около 80 в год», - добавил врач.

Уже на второй день после операции женщина стала ходить при помощи ходунков. Сейчас она чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении.