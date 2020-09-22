РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 сен. Спортсменка из Люберец Кира Калинина победила на первенстве Московской области по самбо среди юношей и девушек 11-12 лет, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Всего за медали боролись более 200 спортсменов со всего Подмосковья. Люберчанка завоевала золото в весовой категории свыше 55 килограммов.

«Поздравляем Киру и ее тренеров Виктора Худякова и Лали Курдадзе и желаем новых побед!» - говорится в сообщении.