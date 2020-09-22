РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 22 сен. В подмосковном Дзержинском с начала года внештатные инспекторы Госадмтехнадзора помогли устранить более 30 нарушений чистоты, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На данный момент порядок в Дзержинском помогают наводить четыре внештатных административно-технических инспектора. С начала года по составленным ими актам было возбуждено 33 административных дела о нарушениях порядка, чистоты и благоустройства в муниципалитете. Все нарушения устранены», - говорится в сообщении.

Внештатники ведомства приняли участие в рейдах «Засада», проверках содержания территории. С их помощью были устранены нарушения по ненадлежащему состоянию и содержанию территории по адресам: улица Лермонтова, дом №15, улица Лермонтова, дома №№16, 17, улица Поклонная, дом №3, улица Шама, дом №2, улица Томилинская, дом №28, улица Ленина, дом №19, улица Дзержинская, дом №18, улица Лесная, дом №10.

Для вступления в ряды внештатных инспекторов проводится собеседование и тестирование, по итогам которых сотрудники ведомства приглашают к общественной работе в сфере чистоты, порядка и благоустройства самых активных граждан.