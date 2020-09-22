РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. Сотрудники ГИБДД Подольска напомнили первоклассникам, участвовавшим в творческом конкурсе по правилам дорожного движения, о правилах поведения на дороге, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники Госавтоинспекции Подольска поблагодарили учеников начальной школы - детского сада №58 за участие в конкурсе тематических рисунков по ПДД. Так, во вторник ребята получили заслуженную награду, а долгожданная встреча с инспектором подарила ребятам радость. Кроме того, автоинспекторы напомнили ученикам основные правила поведения на дороге. Ребята увлеченно отвечали на вопросы инспектора, задавали много вопросов, активно принимали участие в викторине по ПДД», - говорится в сообщении.

Еще весной, в конце 2019-2020 учебного года, когда дети не посещали детские сады и школы, на тот момент еще воспитанники детского сада, а в настоящем – ученики 1 класса МОУ «Начальная школа – детский сад №58», повторяли правила дорожного движения, выразив основные моменты безопасности в творческих рисунках и поделках. В своих работах дошкольники городского округа изобразили дорожные знаки, требования которых необходимо знать и соблюдать, а также дорожные ситуации, напомнив, что дорога не терпит безответственности и невнимательности.